Konya Sanayi Odası KTSO’yu ziyaret etti

Memiş Kütükçü başkanlığındaki Konya Sanayi Odası heyeti, dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Memiş Kütükçü, 86 kişilik bir heyetle Kuzey Kıbrıs’a geldiklerini ifade ederek, burada bulundukları süre zarfında çeşitli ziyaretlerde bulunarak bilgi alacaklarını söyledi.

KTSO Başkanı Ali Çıralı, konuk heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs ekonomisi ve sanayi yapısı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette karşılıklı anı plaketleri verildi.