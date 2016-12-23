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Koop-Sen: "Emek-İş’in haklı mücadelesini selamlarız"

Koop-Sen: "Emek-İş’in haklı mücadelesini selamlarız"

Koop-Sen, DEV-İŞ bağlı Emek-İş sendikasının CAS çalışanlarıyla ilgili mücadelesini destek belirtti.

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Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş sendikasının CAS çalışanlarıyla ilgili mücadelesini destek belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Cyprus Airport Services (CAS) Yönetim Kurulu'nun çalışanların en temel hakkı olan sendika seçmek ve sendikalı olma haklarının ellerinden alınmasını ve sendika üyesi çalışanlara karşı tutunduğu tavrı kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Koop-Sen olarak CAS yönetiminin hedefi haline gelen çalışanların onurlu direnişini desteklerken Dev-İş'e bağlı Emek-İş’in haklı mücadelesini selamlarız” ifadesine de yer verildi.

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