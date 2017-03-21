Kördöl ileride yargılanacak

Devrim Demir

Türkiye’de temin ettiği eroini yutarak ülkeye ithal ettiği tespit edilen ve tutuklanan Bülent Kördöl aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlı Bülent Kördöl’ün eroin “ithal” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, zanlının şeffaf naylona sarılı 4 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu maddeyi yutarak 16 Mart tarihinde KKTC’ye ithal ettiğini anımsattı.

Zanlının rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldığını ve söz konusu uyuşturucu maddenin midesinden çıkarıldıktan sonra tuvaletlere sakladığının bilgisi üzerine soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Metin, soruşturmanın tamamlandığını belirterek Kördöl’ün uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.