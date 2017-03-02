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Korgeneral Paç, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Korgeneral Paç, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek başkanı Günay Kibrit’in açıklamasına göre, Korgeneral Paç, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni gezerek, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Engellilere hizmet veren böylesi kurumsal yapıda bir yerin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Korgeneral Paç, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın, KKTC’de yaşayan engellilerin hayat standartlarının artırılmasına yönelik desteklerini sürdüreceğini vurguladı.

Korgeneral Paç ziyarette Kibrit’e anı plaketi takdim etti.

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