Korkulan olmadı

Onur Ulağ

Başkent Lefkoşa’da dün akşam bir araba ile motosikletin çarpıştığı kazada büyük bir şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Kazaya karışan araç sürücüsü 48 yaşındaki Hasan Zordoğan Madencioğlu’nun alkollü, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Doğukan Karakuş’un ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da bulunan Fuar merkezi girişinde meydana geldi. Hasan Zordoğan Madencioğlu (E-48) isimli sürücü, yönetimindeki EJ 383 plakalı aracı ile Yakın Doğu istikametinden gelip fuara dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen 17 yaşındaki Doğukan Karakuş yönetimindeki MK 429 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Doğukan Karakuş, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet dürücüsü yaralandı

Yetkililerden, hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından müşahede altına alındığı öğrenildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, olay esnasında EJ 383 plakalı araç sürücüsü Hasan Zordoğan Madencioğlunun 98 promil alkol tesiri altında olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsünün de ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.