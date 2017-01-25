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Korkulan yine başa geldi!

Korkulan yine başa geldi!

İskele - Lefkoşa anayolunda öğlen saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu.

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Ercan-İskele Yolu üzerinde minibüsün devrilmesi sonucu, 7 öğrenci yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde,  Maşallah Menekşe (E-53), TKC 875 plakalı minibüs ile İskele istikametine doğru seyrederken, “dikkatsiz sürüş sonucu” Sınırüstü kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracın yolun solunda bulunan çelik bariyerle çarpıp yan devrilmesine neden oldu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde eğitim gören yedi öğrenci Feyza Bal (K-17), Bünyamin Mehmetoğlu (E-15), İsmail Aslan (E-12), İpek Toktaş (K-14), Ömer Arslan (E-11), Yusuf Temel (E-14) ve Mücelle Nur Ayhan (K-15) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alındılar.

Minibüs sürücüsü Maşallah Menekşe tutuklandı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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