Korkutan kaza!

Ahmet İkidereli

Sabah saat 10:00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Hamitköy çemberi civarında seyir halinde olan FG 210 plakalı tır, kaygan zemin ve dikkatsizlik nedeniyle refüje çarptı.

Güvenlik bariyerlerini ve elektrik direklerini sökerek metrelerce sürüklenen tırda bulunan iki kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar müdahale için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.