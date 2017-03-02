Koşarak gözden kayboldu

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da Narkotik Şube polislerini karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşıran ve tasarruflarındaki uyuşturucu maddeyi panikle yere fırlatan zanlılardan Abdullah Muhammed Elbasha ile Ali Rıza Parsaei, polis tarafından tutuklanırken, olay yerindeki diğer zanlı koşarak kaçmayı başardı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, mahkeme huzurundaki zanlılar Abdullah Muhammed Elbasha ile Ali Rıza Parsaei ve aranmakta olan diğer zanlının 28 Şubat 2017 tarihinde Gazimağusa’da tespit edildikleri sırada zanlı 1 Abdullah Muhammed Elbasha’nın büyük bir panikle elinde poşete sarılı vaziyette tutmakta olduğu 2 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu maddeyi, henüz aranmakta olan zanlıya verdiğini, konu zanlının da uyuşturucu maddeyi yere fırlatarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Evinde de uyuşturucu kalıntısı bulundu

Olay yerinden kaçan zanlının evinin tespit edildiğini ve yapılan arama sonucunda, yatak odası içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan poşet ile sigara izmariti bulunduğunu anlatan Kavaz, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Bizim suçumuz ne?

Mahkemede söz alan zanlılar suçlarının ne olduğunu anlamakta güçlük çektiklerini, polisin dur ihtarına uyduklarını bildiklerini anlattıklarını ve konu uyuşturucu maddelerle alakaları olmadığını savundu.

Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların soruşturma maksatlı 2’şer gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.