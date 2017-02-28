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  3. Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan 114'üncü ülke Bangladeş oldu
Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan 114'üncü ülke Bangladeş oldu

Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan 114'üncü ülke Bangladeş oldu

Bangladeş, Kosova'yı tanıyan 114. ülke oldu.

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Bangladeş, Kosova'yı tanıyan 114. ülke oldu.

Kosova hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Kosova'yı tanıdığı, Kosova Başbakanı İsa Mustafa'nın Bangladeş'e teşekkür ettiği ifade edildi.

Başbakan Mustafa, Bangladeş'in Kosova'yı tanımasının dış politikadaki başarılarının sonucu olduğunu, Kosova'nın daha fazla ülke tarafından tanınması sürecinin BM üyeliğine kadar süreceğini belirtti.

Kosova hükümeti ve halkı adına Bangladeş'e teşekkür eden Mustafa, en kısa zamanda Bangladeş ile diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bangladeş, Kosova'yı tanıyan 114. ülke oldu. Son olarak Singapur, geçen aralık ayında Kosova'yı tanımıştı.

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