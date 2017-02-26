Kriz Maronitleri üzdü

Duygu Alan

Rum meclisinin adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören ENOSİS plebisitini 67 yıl sonra okullarda anılması yönünde aldığı karar, müzakere sürecini zedeledi.

Rum meclisinin ENOSİS plebisitinin yıldönümünün okullarda kutlanmasıyla ilgili kararı, Cumhuriyet Meclisi’nde ortak deklarasyonla kınandı, Kıbrıslı Türk siyasiler bu kararın yanlış olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise katıldığı son liderler görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının ENOSİS kararına yönelik tavrını Rum Lider Anastasiadis’e aktardı, kararın geri alınması için girişim yapması ve yürütmenin başı olarak da idari karar alıp uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Rum lider masayı terk etti, müzakere sürecinden iki lider arasına ipler gerildi.

Yaşanan bu krizin ardından Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan liderler görüşmesi yapılmadı.

Sürecin geldiği nokta Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Maronitleri de çözüm konusunda umutsuzluğa sevk etti.

Karpaşa’da ve Koruçam’da yaşayan Maronitler, ENOSİS krizi ile sürecin yara aldığını söyleyerek, gelinen noktada Kıbrıs’ta çözümün zorlaştığını kaydetti.

“Maronitler çözüm arzusunu vurguladı”

Karpaşalı ve Koruçamlı Maronitler, Kıbrıs’ta çözüm istediklerini belirterek bazı kesimlerin “Türklerle Rumlar bir arada yaşayamaz” söylemlerinin aksine “Türkler ile Rumların gayet güzel ve birbiri ile anlaşarak uzun yıllar birlikte yaşayabilir” dedi.

Maronitler, uzun yıllardır Koruçam ve Karpaşa’da Kıbrıslı Türkler ile bir arada ve kardeşçe yaşadıklarını kaydederek, “Bizler barış istiyoruz” diye konuştu.

Maronitler, liderlere sağduyu çağrısında bulundu ve “müzakere masasına yeniden oturun” dedi.

Havadis’e konuşan maronitler, “Her iki tarafta da çözüm umutları bu denli yeşermişken anlaşma masası dağıtılmasın. Bu toplumların umutları bir kez daha yıkılmasın” dedi.

Güney Kıbrıs’a göç planı yok

Karpaşa’da ve Koruçam’da yaşayan Maronitler, Kıbrıs’ta bir çözüm olması halinde uzun yıllar önce hayatlarını kurdukları Karpaşa’yı terk etmeyeceklerini kaydetti.

Maronitler, yaşadıkları hayattan oldukça memnun olduklarını dile getirdi ve şunları söyledi: “Geçmişte acılar yaşandı ve iki toplum birbiri ile savaştı. Ancak o günler geçmişte kaldı. İki toplumun insanları birbiri ile barış halinde çok uzun yıllardır bir arada yaşıyoruz. Evimiz, dostlarımız, akrabalarımızın birçoğu hatta vefat eden aile bireylerimizin mezarları bile Kuzey Kıbrıs’ta. Bu nedenle olası bir çözüm durumunda hiçbirimizin evimizi, köyümüzü, yakınlarımızın mezarını bırakıp Güney Kıbrıs’a yerleşmek gibi bir niyeti yok. Ama çözüm olmasını ve eskisi gibi yeniden bir arada yaşamayı istiyoruz. Siyasi bir engel olmadan, kavga etmeden yaşamak istiyoruz.”

Yannula Orfanu: Soğuk rüzgarlar esiyor

Karpaşa Muhtarı Yannula Orfanu, ENOSİS kararı ile iki lider arasında soğuk rüzgarların estiğini ve neticede müzakere sürecinin yara aldığını kaydetti. Rum ve Türk basınından takip ettikleri gelişmelere göre Kıbrıs’ta çözümün yeniden uzaklaştığını savunan Yannula Orfanu, ENOSİS kararı öncesi iki lider arasında yakalanan ivmenin bu aşamadan sonra yeniden yakalanmasının çok zor olacağını belirtti.

Kıbrıs’ta çözüm istediklerini söyleyen Orfanu, 44 yıldır Karpaşa’da ikamet ettiğini ve olası bir çözüm durumunda Güney Kıbrıs’a göç etmeyeceğini belirtti.

Andonis Orfanu: Liderler arasındaki yakınlık kayboldu

Karpaşa’da ikamet eden Andonis Orfanu, basından takip ettiği kadarı ile Kıbrıs müzakerelerinde oldukça uzun bir yol kat edildiğini ancak ENOSİS kararından ardından iki lider arasındaki yakınlığın kaybolduğunu belirtti.

Orfanu, yaşanan son gelişmelerin ardından Kıbrıs’ta çözüm olacağı inancını kaybettiğini ifade etti.

Andonis Orfanu, “İki kesimin eskisi gibi yeniden bir arada yaşayabilmesini ve Kıbrıs sorunun çözümünü istiyorum ama bu konuda çok inançlı değilim. ENOSİS kararından sonra bu zorlaştı. Umarım liderler arasındaki bu sorun giderilir ve müzakerelere devam edilir” diye konuştu.

Polou Mavzohema: Çözüm umudumu kaybettim

Koruçam’da ikamet eden Polou Mavzohema, Akıncı-Anastasiadis görüşmeleri başlamadan önce Kıbrıs’ta çözüm inancının olmadığını ancak Cenevre zirvesinden sonra bu hususta umut yeşerttiğini söyledi.

Kıbrıs müzakerelerindeki gelişmeleri herkes gibi basından takip ettiğini ifade eden Polou Mavzohema, son birkaç haftada yaşanan gelişmelerin ardından umudunu tamamen kaybettiğini dile getirdi.

Polou Mavzohema, “Çözüm istiyorum ancak bu konuda hiç şans vermiyorum. Ama ben yanlış çıkarsam ve bir çözüm olursa da Koruçam’dan göç etmek gibi bir planım yok. Yerimden memnunum” diye konuştu.

Antonakis Koumi Pili: Çözüm inancım yok

Karpaşa’da yaşayan Antonakis Koumi Pili, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak iki tarafın da bunu istemesi ile mümkün olabileceğini kaydetti. İki lider arasında geçen haftaya kadar sürdürülen görüşmelerin umut verici olduğunu söyleyen Antonakis Koumi Pili, son bir haftadır liderler arasında süregelen ENOSİS kararına ilişkin diyalogların süreci olumsuz etkilediğine inanç belirtti.

Antonakis Koumi Pili, gelinen aşamada Kıbrıs’ta çözüm olacağı inancının kalmadığını söyledi.

Maria Skoullou: Çözüm olacağına inanmıyorum

Koruçam’ın tanınan, sevilen ismi Maria Skoullou, birçok kişi gibi kendisinin de Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm istediğini ancak bu yönde hiç umudunun olmadığını dile getirdi.

Koruçam’da uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan Maria Skoullou, çevresindeki insanların sohbetlerine de şahit olduğunu ve birçok kişinin çözüm konusunda umutlu konuşmadıklarını ifade etti. Maria Skoullou, “Ben Kıbrıs’ta çözüm olmasını istiyorum ancak inancım yok” dedi.