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KSP, KTÖS’e ajanda gerekçe gösterilerek saldırı başlatıldığını savundu

KSP, KTÖS’e ajanda gerekçe gösterilerek saldırı başlatıldığını savundu

KSP, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) karşı “gerici faşist güçler tarafından” ajanda gerekçe gösterilerek yeni bir saldırı başlatıldığını savundu.

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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS)  karşı  “gerici faşist güçler tarafından”  ajanda  gerekçe gösterilerek yeni bir saldırı başlatıldığını savundu.

KSP Merkez Komitesi adına yazılı açıklama yapan Mehmet Birinci, “KTÖS ajandasının tarihi gerçekleri anlattığını” ileri sürdü.

Birinci, KSP’nin, KTÖS’te örgütlü yurtsever demokrat, sosyalist öğretmenlerin ve onların örgütlü gücü KTÖS'ün yanında olduğunu bildirdi.

Birinci, “Yıllardır  yalan ve yanlış bilgiler pompalayarak halkımızın tarih bilincini köreltmek için uğraşanların KTÖS ajandasında tarihi gerçeklerin vurgulanmasından rahatsız olmaları sürpriz değildir” ifadelerini kullandı.

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