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KSP, Savcılığı CAS’ta göreve çağırdı

KSP, Savcılığı CAS’ta göreve çağırdı

KSP işverenin, CAS işçileri grevde iken yerlerine yeni personel istihdam etmek suretiyle hukuku çiğnediği ve suç işlediğini savunarak, bu kapsamda savcılığı göreve çağırdı.

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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) işverenin, CAS işçileri grevde iken yerlerine yeni personel istihdam etmek suretiyle hukuku çiğnediği ve suç işlediğini savunarak, bu kapsamda savcılığı göreve çağırdı.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamada, 42-96 sayılı Toplu Sözleşme, grev ve referandum yasasına göre, grev olan bir iş yerinde istihdam yapmanın yasak olduğu belirtilerek, yasaya aykırı hareket edenlerin haklarında tutuklama ve soruşturma başlatılması gerektiği görüşü ifade edildi.

KSP’nin CAS çalışanlarının yanında olduğu belirtilerek; halk ve kamu ile özel sektörde  çalışanlar, Emek-İş’in bu kapsamda yarın yapacağı grev ve kitlesel protesto mitingine destek vermeye çağrıldı.

Açıklamada, “KSP olarak, CAS çalışanlarının örgütlenmesine engel olmaya çalışan, kendi anayasasına bile saygı göstermeyen KKTC hükümetini şiddetle kınar, bu baskılara seyirci kalan, anayasanın ve yasaların hayata geçirilmesi için parmağını bile kıpırdatmayan meclisteki tüm sözde temsilcileri şiddetle protesto ederiz” ifadelerine de yer verildi.

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