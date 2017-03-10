KTAMS : “Eski eserler ve müzeler dairesi’nin siyasallaşması amaçlanıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Yasasında yapılmak istenen değişiklikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun siyasallaşmasının amaçlandığını iddia etti.

Sendika, kuruldaki bilimsel kurumlar Mimar ve Mühendisler Odası, Şehir Plancılar Odası, Belediyeler Birliği ve üniversite temsilcilerinin yerine siyasilerin belirleyeceği kişilerin atanacağını savundu.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, yıllardır rant düzeninden beslendiğini savunduğu Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti’nin, iktidarlarını sürdürmek için “her yol mübah” mantığıyla hareket ettiğini iddia etti.

Bengihan, “Anıtlar Yüksek Kurulu toplantısında Karpaz'ın imara açılmasına karşı çıkan ve ret oyu veren kurul temsilcilerinin dışlanarak, siyasilerin emirleriyle hareket edecek kişilerin kurula atanmasıyla ülkenin doğal ve kültürel mirasının siyasi rant uğruna peşkeş çekilmek istendiğini göstermektedir” dedi.

Güven Bengihan, hükümetin bu yasa tasarısı ile demokrasiyi hazmedemediğini bir kez daha gösterdiğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

“KTAMS olarak siyasi rant, partizanlık, peşkeşe karşı durarak ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyup gelecek kuçaklara yaşanabilir bir ülke bırakmak için tüm gücü ile mücadele edeceğini vurgular, tüm demokratik kitle örgütleri ve sivil toplumu bu uğurda birlikte mücadeleye çağırırız.”