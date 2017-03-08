KTAMS Kadın Bürosu üyelerine yönelik etkinlik düzenledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kadın Bürosu, Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla üyelerine yönelik etkinlik düzenledi.

KTAMS Binası’nda yer alan etkinliğe, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, KTAMS Kadın Bürosu Başkanı Filiz Tayfun ve sendika üyeleri katıldı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, KTAMS Barış Salonu’nda ilk olarak, ilk kadın sendika başkanı Gülev Sıdal, ilk kadın Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu ve ilk kadın Ombudsman Emine Dizdarlı’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Mücadele=Başarı=Kadın” isimli panel gerçekleştirildi.

Panelin ardından KTAMS 50. Yıl konferans Salonunda kokteyl ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Mesarya Bölge Korusu kadına yönelik şarkılarıyla etkinliğe destek verdi.

Müzik dinletisinin ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için özel olarak hazırlanan pasta üyeler ve KTAMS Kadın Bürosu üyeleriyle birlikte kesildi.