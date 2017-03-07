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KTAMS, TAK'ta uyarı grevi yapacak

KTAMS, TAK'ta uyarı grevi yapacak

KTAMS, terfilerin açılmaması nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yarın bir saatlik uyarı grevi yapacak.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), terfilerin açılmaması nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yarın bir saatlik uyarı grevi yapacak.

10.00-11.00 saatleri arasındaki uyarı grevinin yanında, saat 10.30’da Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması da yapılacak.

Konuyla ilgili KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, eylem kararının, TAK çalışanlarıyla yapılan toplantı sonrası alındığına dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar da dile getirildi:

“Ülkemizde vatandaşlarımızın haberlere ulaşmasında çok büyük bir öneme sahip olan Türk Ajansı Kıbrıs’ta, Ajans Yönetim Kurulunun talebine binaen Maliye Bakanlığı’nın mali uygunluk vermesine karşın, Başbakanlık, hiçbir gerekçe göstermeden 2 yıla yakındır ajans çalışanlarının derece terfilerine onay vermemekte ve Ajans çalışanlarını mağdur etmektedir.”

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