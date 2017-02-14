KTAMS ve Kamu-Sen değişen çalışma saatleri için eylem kararı alacak!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamu kuruluşlarında çalışma saatlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla değişmesini görüşmek amacıyla bugün ortak toplantı yapacak.

İki sendikanın ortak açıklamasında, saat 16.00’da KTAMS’ta yapılacak ortak kitle toplantısında, eylem planının görüşüleceği, kararın ise yarın saat 10.00’da aynı yerde basın toplantısıyla açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, “hükümetin sendikalarla hiçbir diyalog kurmadan çalışma saatlerini dayatmacı bir şekilde değiştirdiği” de ifade edildi.

Başbakanlık’tan geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda mesainin pazartesi-perşembe 08.00-17.00, cuma 08.00-16.00 olmak üzere yeniden düzenlendiği, öğle saatlerinde bir saatlik yemek arası olacağı belirtilmişti.

Haftalık 39 saat esasına dayanan kamu mesai saatleri, bir süreden beri öğle arası verilmeden 15.30’a kadar devam ediyor.