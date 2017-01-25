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KTAMS yarın da Girne'de grev yapacak

KTAMS yarın da Girne'de grev yapacak

KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde yarın da tam gün grev yapacağını bildirdi.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde yarın da tam gün grev yapacağını bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şubedeki personel eksikliği sorununun çözümü konusunda adım atmadığını, bu nedenle grev uygulanacağını ifade etti.

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