KTED Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı
K.T. Emekliler Derneği (KTED) Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel kurulda yeni yönetim belirlenirken başkanlığa Şakir Öksüz yeniden getirildi.
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K.T. Emekliler Derneği (KTED) Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel kurulda yeni yönetim belirlenirken başkanlığa Şakir Öksüz yeniden getirildi.
KTED Lefke Şubesi Yönetimi şu şekilde oluştu:
“Başkan Şakir Öksüz, Genel Sekreter Refik Saydam, Veznedar Akşit Kayımbaşıoğlu, faal üyeler Mustafa Yöney, Ahmet Salih Oktay, Ratip Dostoğlu, Osman Tangüder. Yedek üyeler; İsmail Gül, Emin Bahçıvan, Gürsel Karagözlü.
Denetim Kurulu; Fedai Ferit, Süleyman Altıntaş, Enver Öztoprak.
Delegeler; Nevzat Şahiner, Cevdet Atalar, Önel Özbenli, Mehmet Tekin.”
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