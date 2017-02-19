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KTED Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı

KTED Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı

K.T. Emekliler Derneği (KTED) Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel kurulda yeni yönetim belirlenirken başkanlığa Şakir Öksüz yeniden getirildi.

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K.T. Emekliler Derneği (KTED) Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel kurulda yeni yönetim belirlenirken başkanlığa Şakir Öksüz yeniden getirildi.

KTED Lefke Şubesi Yönetimi şu şekilde oluştu:

“Başkan Şakir Öksüz, Genel Sekreter Refik Saydam, Veznedar Akşit Kayımbaşıoğlu, faal üyeler Mustafa Yöney, Ahmet Salih Oktay, Ratip Dostoğlu, Osman Tangüder. Yedek üyeler; İsmail Gül, Emin Bahçıvan, Gürsel Karagözlü.

Denetim Kurulu; Fedai Ferit, Süleyman Altıntaş, Enver Öztoprak.
Delegeler; Nevzat Şahiner, Cevdet Atalar, Önel Özbenli, Mehmet Tekin.”

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