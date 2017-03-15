Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, (KTEV) özel gereksinimli çocuklarla yönelik resim çalışması başlattı.

Buna göre, 9 okulda 140 çocuk çalışmaya dahil olacak. Çocukların eserleri çalışma sonunda satışa sunulacak, elde edilen gelirlerle eğitim kültür ve sanata destek olunacak.



KTEV’den verilen bilgiye göre, 13 Mart Pazartesi Girne Özel Eğitim Merkezi ile başlayan, dün Özel İş ve Eğitim Merkezi ile devam eden, bugün Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde yapılan resim çalışması yarın Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde olacak.

Çalışma yapılacak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullar ve özel okullar şöyle:

“17 Mart Cuma Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, 20 Mart Pazartesi Ela Özel Eğitim Merkezi, 21 Mart Salı Özel Eğitim Vakfı, 22 Mart Çarşamba Ziyamet Özel Eğitim Merkezi, 24 Mart Perşembe Algım Özel Eğitim Merkezi.”