KTEZO ile Turkcell arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, “Geleceğin için İş Başına” temalı protokol çerçevesinde, yetişkin eğitimi alanında çağrı merkezi elemanı ile satış temsilcisi eğitimleri verilecek.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber imza töreninde yaptığı konuşmada; protokolün istihdam ağırlıklı bir çalışmaya katkı için gerçekleştirildiğini belirtti.

KTEZO ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in misyonlarının bu konuda uyuşmasının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kanber; protokol ile yetişkin eğitimi alanında çağrı merkezi elemanlığı ve satış elemanlığı konularında çalışma başlattıklarını vurguladı.

Kanber, ülkede istihdam sorunu ile ilgili hayata geçirdikleri projelerle yaklaşık 1400 kişinin, eğitimden geçirilerek istihdam edildiğini açıkladı.

Kanber, istihdam ve üretim ağırlıklı protokollerin üniversitelerle, diğer iş alanlarındaki şirketlerle, toplumun her kesimi ile devam edeceğini vurgulayarak, amaçlarının istihdam ve üretimi artırıp ülkeye katma değer sağlamak olduğunu ifade etti.

ÖZGÜR

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Çakmak, okulun verdiği tüm eğitimler gibi bu programın da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayı ile hazırlandığını ifade etti.

Çakmak, iş başında eğitim modeli ile kursiyerlerin eğitimleri alırken, Kuzey Kıbrıs Turkcell çağrı merkezlerinde ve satış ofislerinde eğitimleri süresince istihdam edileceklerini kaydetti.

Çakmak, program kapsamında beden dili, iletişim becerileri, telefonla iletişimden; iş organizasyonuna ve iş güvenliğine kadar birçok alanda eğitim verileceğinin altını çizdi.

Çakmak, başvuruların ardında nisan ayında eğitime başlamayı planladıklarını ifade etti.

YAZICI

İmza töreninde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı da bir konuşma yaptı.

Yazıcı, şunları söyledi:

“İçerisinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağı. Teknoloji insana hizmet için vardır. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile çok anlamlı bir işbirliğine imza atıyoruz. Bu işbirliğinin, ülke için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmasını hedefliyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell, hem ülkeye önemli bir istihdam sağlıyor, hem de insan yetiştirmek konusuna ayrıca önem veriyoruz. İşte bu noktada, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın da bilimsel ve hayatın pratiğine dayanan eğitim programıyla insanlarımıza bir zanaat kazandırma projesiyle işbirliği yapmak istedik. Bu eğitimler standardizasyon sağlayacaktır. Doğru eğitim, kaliteli üretim ve çok daha ileri hizmeti getirecektir. Çağrı merkezi ve satış elemanlarının bilimsel temellere dayanan bir eğitim ile çok daha kaliteli bir hizmet verilmesi sağlanacaktır. Programın sonraki aşamalarında da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile birlikte ilerlemek arzusundayız. Geleceğimiz için iş başına diyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak topluma olan borcumuzu hiçbir zaman unutmadık.”