KTEZO’ya Ticaret Odası’ndan destek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yürüttüğü Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi inşaatı projesine katkı koymak ve mesleki teknik eğitim çalışmalarında yapılacak işbirliğini duyurmak amacıyla, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, KTTO Başkanı Fikri Toros, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Çakmak birer konuşma yaptı, ardından Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi inşaatı projesine katkı olması amacıyla kurumu adına para bağışı yaptı.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber konuşmasında, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nin sadece kendi üyelerine değil, toplumun tüm kesimine hizmet veren bir merkez olduğunu vurgulayarak, Ticaret Odası ile yapacakları işbirliği sayesinde Ticaret Odası üyelerinin de ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli elemanları yetiştirebileceklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros da, Kıbrıs Türk ekonomisinin büyümesi, rekabet etmesi ve dünya ile bütünleşmesi yönünde bir vizyona sahip olan Ticaret Odası’nın, mesleki teknik eğitim alanında KTEZO’nun yürüttüğü çalışmalara büyük önem verdiğini belirtti.

Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Çakmak ise, eğitimlerde, zanaatkarlık meslek dalları yanında satış elemanlığı, çağrı merkezi personeli ve ön muhasebe gibi alanlarda nitelikli eleman yetiştirerek toplumun diğer kesimlerine de hizmet verebileceklerini kaydetti.

Çakmak, bu alanlarda verilecek eğitim ile Ticaret Odası üyelerine de önemli katkı sağlayacaklarına inanç belirtti.