KTGB Tüzük Değişikliği Genel Kurulu 25 Mart’ta
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin (KTGB)Tüzük Değişikliği Genel Kurulu 25 Mart Cumartesi günü yapılacak.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin (KTGB)Tüzük Değişikliği Genel Kurulu 25 Mart Cumartesi günü yapılacak.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTGB lokalinde yer alacak genel kurulu saat 10.00'da başlayacak.
Açıklamada, Gazeteciler Birliği’nin tüm üyeleri genel kurula katılmaya davet edildi.
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