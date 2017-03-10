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KTHY alacaklıları bilgilendirildi

KTHY alacaklıları bilgilendirildi

Tasfiye halindeki KTHY Şirketi Ltd.’nin birinci alacaklılar ve kontribütörler (iştirakçiler) toplantısı bugün Kalkınma Bankası toplantı salonunda yapıldı.

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Gözde Süreç Sarı

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Şirketi Ltd.’nin birinci alacaklılar ve kontribütörler (iştirakçiler) toplantısı bugün Kalkınma Bankası toplantı salonunda yapıldı.

Toplantının açılışını Şirketler Mukayyitliği Müdürü Ahmet Nergiz yaparak gündem maddelerini okudu.

Açılışın ardında Avukat Fevzi Hansel, hukuki süreçle ilgili bilgi verdi. Amaçlarının 2010 yılında tasfiye dilen KTHY’nin, tasfiye sürecinde neler yapıldığını ve yapılacağı konusunda alacaklılara bilgi vermek olduğunu dile getiren Hansel, toplantının Lefkoşa Kaza Mahkemesi emri doğrultusunda çağrıldığını anımsattı.

Hansel’in konuşmasının ardından toplantı diğer gündem maddeleri ile devam etti.

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