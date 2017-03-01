Lefkoşa21 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KTİMB’den “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri Ve Katılımcılık Paneli”
KTİMB’den “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri Ve Katılımcılık Paneli”

KTİMB’den “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri Ve Katılımcılık Paneli”

KTİMB Cuma günü “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık Paneli” düzenleyeceğini duyurdu.

A+A-

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Cuma günü “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık Paneli” düzenleyeceğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu'nda yer alacak panel saat 09:30’da başlayacak.

KTİMB  Başkanı Cafer Gürcafer’in açılış konuşmasını yapacağı panelin ilk bölümünde Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Hakkı Atun; ikinci bölümde ise DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Kent – AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur sunum yapacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.