KTİMB’den “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri Ve Katılımcılık Paneli”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Cuma günü “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık Paneli” düzenleyeceğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu'nda yer alacak panel saat 09:30’da başlayacak.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açılış konuşmasını yapacağı panelin ilk bölümünde Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Hakkı Atun; ikinci bölümde ise DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Kent – AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur sunum yapacak.