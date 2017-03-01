KTİMB’den “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri Ve Katılımcılık Paneli”
KTİMB Cuma günü “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık Paneli” düzenleyeceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Cuma günü “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık Paneli” düzenleyeceğini duyurdu.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu'nda yer alacak panel saat 09:30’da başlayacak.
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açılış konuşmasını yapacağı panelin ilk bölümünde Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Hakkı Atun; ikinci bölümde ise DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Kent – AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur sunum yapacak.
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