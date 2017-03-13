“KTMMOB Project Management” eğitimi yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin “Avrupa Birliği’nin Eğitimde Değişim ve Yenilik VI Hibe Programı” kapsamında yürüttüğü “Proje Yönetimi (Project Management) Eğitim Programı”nın altıncısı geçtiğimiz hafta sonu birlik konferans salonunda gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, “Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi” altında yürütülen program dahilinde, Şubat 2017 ile Haziran 2017 arasında gerçekleşecek iki günlük eğitimlerde katılımcılara proje yönetiminin temel ilkeleri aktarılıyor.

Katılımcılara katılım sertifikasının da verildiği eğitimlerin, ücretsiz olup başta KTMMOB üyelerine ve tüm halka açık olduğu kaydedildi.