KTOEÖS: "Göç yasası kaldırılmalı"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası’nın (47/2010) kaldırılması ve toplu sözleşmeli sendikal yaşama geçilmesi çağrısında bulundu.

KTOEÖS, kamuda yeni işe başlayacak doktor maaşlarının yeniden düzenlenmesiyle gündeme gelen, 1 Ocak 2011’de hayata geçen devlette veya kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayanların aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerini düzenleyen yasayla iligli yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Göç Yasasının kaldırılması, Tüm Çalışanlara Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkının verilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir” denildi.

Yasa’nın “gayrı ahlaki, adaletsiz, bölücü” olarak nitelendirildiği açıklamada, önce yargı mensupları, Sayıştay Başkanı ve üyelerinin daha sonra ise tasfiye elden Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ETİ çalışanlarının söz konusu Yasa dışarısına çıkarılması için Yasa’nın Meclis gündemine getirildiğini belirtti.

KTOEÖS açıklamasında “Göç Yasası bugün yine sadece doktorlar gündemiyle meclise getirilmiştir. Oysa durum ortadadır. Bu ayırımcı yasa tüm çalışanlar için kabul edilemezdir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Yasa’nın, Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile gündeme getirilmesinin, doktorlara verilecek paranın hizmet alacak hastalardan alınmasının düşünüldüğünü gösterdiği kaydedildi.