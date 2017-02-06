KTOEÖS: "Hükümet çalışanlar için kılını kıpırdatmıyor"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Gökçebel yaptığı açıklamada, asgari ücreti belirlemede “sermaye ile kol kola girdiğini” savunduğu hükümetin, iş çalışma güvencesi, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı konularında sorumsuz davrandığı görüşünü belirtti.

Hükümetin, söz konusu bu gruba; “vergi affı, arazi kirletme affı, güvencesiz kaçak çalıştırma” gibi imtiyazlar tanıdığını iddia eden Gökçebel, buna karşılık çalışanlar için kılını kıpırdatmadığını ileri sürdü.

“HÜKÜMET ÇALIŞANLAR İÇİN KILINI KIPIRDATMIYOR”

Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan rejimin; “zavallıların ölme ve sürünmesi” için dizayn edildiğini savunan Gökçebel, hükümetin sermayeye vergi affı, arazi kirletme affı ve güvencesiz kaçak çalıştırma gibi imtiyazlar tanırken, çalışanlar için kılını kıpırdatmadığını öne sürdü.

Hiçbir hükümetin samimiyetle toplu sözleşme ve sendika hakkının zorunlu yasallaşmasını, güvence altına alınmasını ve tüm çalışanlara güvence sağlanmasını samimiyetle sermayenin önüne koyamadığını belirten Gökçebel, ölümlü iş kazalarına işaret etti ve hükümeti bunu önlemek için de hiçbir şey yapmamakla eleştirdi.

Gökçebel, “Asgari ücretliyi, çalışanları köleleştirme karşılığı sermayeye sağladıkları avantajlarla, cenaze, düğün, dernek ziyaretleri, vaatler, peşkeşlerle her dönem milletvekili olanların bir somon ekmek için skaloşadan düşen, beton mikserinde parçalanan işçiler için bugüne kadar ne yaptıklarını bilen var mı?” diye sordu.