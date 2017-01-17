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  3. KTOEÖS, Perşembe günü Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacak
KTOEÖS, Perşembe günü Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacak

KTOEÖS, Perşembe günü Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacak

KTOEÖS, perşembe günü saat 12.00’de Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), perşembe günü saat 12.00’de Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.

KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, eylem gerekçesi “Hükümetin, pahalılık ve alım gücünün yok edilmesi karşısında zamlara devam eden politikaları” olarak açıklandı.

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