KTOEÖS: “Yapılan artış eşitsizliği kapatmayacak”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2011 yılından sonra kamuda işe başlayanların şubat ayı maşlarına yansıtılacak yüzde 2.14’lük artışın göstermelik olduğunu ve çalışanlar arasındaki eşitsizliği kapatmayacağını belirtti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, “Yüzde 40’tan fazla maaşları azaltılan ‘göç yasası’ çalışanlarına yapılan 2.14’lük fazla artış oranı traji-komik ve anlamsızdır” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, “Alım gücünün tüm çalışanlarda yüzde 50’lere düştüğü, asgari ücretlilerin tamamen açlığa, sefalete itildiği, özel sektörde sendikasız, toplu sözleşme hakkı olmadan kaçak, güvencesiz, hakları gasp edilmiş olarak çalışmaya mahkum edilen insanların köleleştirildiği, her gün güvencesiz çalıştırılırken ekmek parası uğruna ölüme terk edildiği bir süreçteyiz” iddiasında bulundu.

Gökçebel asgari ücretlilerle, “göç yasası” olarak nitelendirdiği yasa kapsamındakilerle dalga geçirilircesine yapılan artışların popülist, yetersiz ve anlamsız olduğunu, göz boyamanın ötesine gidemediğini ileri sürdü.

Gökçebel Kamu Çalışanlarının Aylık (maaşa+ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması ve adaletsizliklerin bitmesi gerektiğini ifade etti.