Lefkoşa9 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı’na kötü karne
KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı’na kötü karne

KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı’na kötü karne

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı’nın ilk yarıyılı yarın, karnelerin dağıtılmasıyla sona eriyor.

A+A-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı’nın ilk yarıyılı yarın, karnelerin dağıtılmasıyla sona eriyor.

KTOEÖS yaptığı açıklamayla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı’ndaki ilk dönemini değerlendirdi. KTOEÖS tarafından hazırlanan karnede bakanlığın sınıfta kaldığı iddia edildi. Sendika tarafından hazırlanan karnede bol sıfırların olması dikkat çekti.

milli-egitim-ve-kultur-bakanina-karne-2016---2017-ogretim-yili-1.-donem.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.