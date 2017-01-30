KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı’na kötü karne

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı’nın ilk yarıyılı yarın, karnelerin dağıtılmasıyla sona eriyor.

KTOEÖS yaptığı açıklamayla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı’ndaki ilk dönemini değerlendirdi. KTOEÖS tarafından hazırlanan karnede bakanlığın sınıfta kaldığı iddia edildi. Sendika tarafından hazırlanan karnede bol sıfırların olması dikkat çekti.