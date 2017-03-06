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KTOEÖS’ten “Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” Paneli

KTOEÖS’ten “Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” Paneli

KTOEÖS, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” konulu panel düzenleyecek.

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” konulu panel düzenleyecek.

KTOEÖS Genel Merkezinde yarın akşam 18.00 – 20.00 saatleri arası yer alacak panele, Aktivist Burcu Okur’un yanı sıra, Yrd. Doç. Dr.  Umut Bozkurt ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Batman konuşmacı olarak katılacak.

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