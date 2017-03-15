Lefkoşa15 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KTOEÖS’ün 49. Genel Kurul Toplantısı 17-18 Mart’ta
KTOEÖS’ün 49. Genel Kurul Toplantısı 17-18 Mart’ta

KTOEÖS’ün 49. Genel Kurul Toplantısı 17-18 Mart’ta

KTOEÖS 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

A+A-

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre,  toplantıya,  İngiltere, Fransa, Arnavutluk, Bulgaristan, Ermenistan, Türkiye ve Güney  Kıbrıs’tan  sendika temsilcilerinin yanı sıra, KTOEÖS’ün  uluslararası alanda kurucu üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’nin Avrupa Bölgesi Kurumu ETUCE’nin Başkanı Christine Blower  konuk olarak katılacak.

17 Mart saat 17.00’de KTOEÖS’te açılış seremonisinin yapılacağı toplantıda, 18 Mart saat 09.30’da Atatürk Spor Salonu’nda idari organların seçimi yapılacak.

KTOEÖS Genel Kurul Toplantısına tüm medya kuruluşları,  kamuoyu ve üyeler davet edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.