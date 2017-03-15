KTOEÖS’ün 49. Genel Kurul Toplantısı 17-18 Mart’ta

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, İngiltere, Fransa, Arnavutluk, Bulgaristan, Ermenistan, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan sendika temsilcilerinin yanı sıra, KTOEÖS’ün uluslararası alanda kurucu üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’nin Avrupa Bölgesi Kurumu ETUCE’nin Başkanı Christine Blower konuk olarak katılacak.

17 Mart saat 17.00’de KTOEÖS’te açılış seremonisinin yapılacağı toplantıda, 18 Mart saat 09.30’da Atatürk Spor Salonu’nda idari organların seçimi yapılacak.

KTOEÖS Genel Kurul Toplantısına tüm medya kuruluşları, kamuoyu ve üyeler davet edildi.