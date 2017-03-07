KTOEÖS’ün kadın paneli bu akşam

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bu akşam “Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” konulu panel düzenleyecek.

Panel, KTOEÖS salonunda saat 18.00’de başlayacak.

KTOEÖS Mali Sekreteri Selma Eylem, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkede, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin 8 Mart’ta farkındalığa yönelik etkinlikler gerçekleştirdiğini belirterek, “kadın emeği” ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” konularında istenilen değişimi sağlamada tüm paydaşların birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Eylem, kadınların aile yaşamına, ekonomik ve sosyal yaşama katılmasında, her türlü ayrımcılığın önlenmesi için “Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi” olarak tanımlanan CEDAW ile “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin önemli birer belge olduğunu kaydederek, ülkedeki yasal düzenlemelerde bu sözleşmelerin temel alınması ve uygulanması gerektiğini ifade etti.

Eylem, toplumsal hayatta kadının daha özgür, daha adil ve eşitlikçi bir anlayışla var olabilmesinde, ailede ve eğitim – öğretim kurumlarında verilen eğitimin rolüne değinerek, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında eğitim-öğretimin her kademesinde müfredatların yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Milli Eğitim Bakanlığı-okul-aile üçgeninde, ailelerin de eğitici programlarla bilinçlendirilmesinin çocuk ve gençlerin daha iyi yetiştirilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Özel sektörde çalışan kadınların haklarını aramasının ve haklarının korunmasının ancak sendikalı bir iş yaşamıyla mümkün olabileceğini kaydeden Eylem, kadınların özellikle yönetsel kademelere daha aktif katılımlarını sağlamak için 0-4 yaş çocukların bakımına olanak veren birimlerin devlet eliyle sağlanması, doğum izinlerinin (hamilelik ve doğum) süresi ödenekli toplam 16 hafta olarak düzenlenmesi ve talep edilmesi halinde eşlere de 15 güne kadar izin hakkı verilmesi gerektiğini ifade etti

“Sosyal Güvenlik Yasasıyla ortadan kaldırılan yıpranma paylarının kadının görünmeyen emeği dikkate alınarak tekrardan iade edilmesi gerekmektedir” diyen Eylem, özellikle şiddete maruz kalmış kadınların korunması amacıyla, her ilçede bir kadın sığınma evinin devlet eliyle açılması bir gereklilik olduğunu vurguladı.