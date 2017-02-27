KTÖS 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yönelik sergi düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisi düzenliyor.

KTÖS’den yapılan yazılı açıklamaya göre, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacak sergi 7 Mart’ta ziyarete açılacak ve 14 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılışı saat 18:30’da yapılacak.

Sergide, KTÖS üyesi 10 kadının çektiği kadın emeğini yansıtan 32 fotoğraf sergilenecek. Fotoğrafların satışından elde edilecek gelir Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.