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  3. KTÖS 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yönelik sergi düzenliyor
KTÖS 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yönelik sergi düzenliyor

KTÖS 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yönelik sergi düzenliyor

KTÖS Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisi düzenliyor.

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisi düzenliyor.

KTÖS’den yapılan yazılı açıklamaya göre, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacak sergi 7 Mart’ta ziyarete açılacak ve 14 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılışı saat 18:30’da yapılacak.

Sergide, KTÖS üyesi 10 kadının çektiği kadın emeğini yansıtan 32 fotoğraf sergilenecek.  Fotoğrafların satışından elde edilecek gelir Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

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