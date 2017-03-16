KTÖS bazı okulları ziyaret etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri okul ziyaretlerini sürdürüyor.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Alasya İlkokulu, Barış İlkokulu, Atatürk Maarif Anaokulu, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Yenicami Anaokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer Anaokulu ziyaretlerinde sorunlar yerinde incelendi.

Elcil, okul ziyaretlerinde; okul sorunları, öğretmen eksiklikleri, okullara bütçe talebi, yeni eğitim programları ve ders kitapları, MEDDYK Yasası, Öğretmenler Yasası'ndan doğan ödev, hak ve sorumluluklar, taslak olarak hazırlanan tüzükler, Kıbrıs sorunu ve gündemdeki sorunların tartışıldığını kaydetti.