KTÖS: "Canbulat İlkokulu ile Maarif Anaokulu'nun öğretmen ihtiyacı çok acil"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmen, müdür ve müdür muavini ihtiyacı olan okullarla ilgili açıklama yaparak, en acil öğretmen ihtiyacının Canbulat İlkokulu ile Maarif Anaokulu’nda olduğunu bildirdi.

Sendika, 19 okulda öğretmen, 18 okulda müdür, 19 okulda ise müdür muavini eksiği olduğunu belirterek, “Kadrolar artırıldı. Öğretmen eksikliğini karşılayacak karar Eğitim Bakanlığı tarafından hala Meclise gönderilmedi. Okullarımız 16 Şubat itibarıyla eğitime eksik öğretmenle başlayacak” dedi.

KTÖS, “Yaptığımız tüm uyarlara rağmen Canbulat İlkokulu ve Maarif Anaokulu’nda hala daha sorun çözülmedi. Bu çerçevede Canbulat İlkokulu ve Maarif Anaokulu’ndan başlamak üzere tüm okullardaki öğretmen eksikliğini çözmek için velilerle birlikte demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuyla paylaşırız” açıklamasında bulundu.

Sendika adına açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, bakanlığın öğretmen eksikliğinin yanı sıra, okul yöneticisi, özel eğitim ve rehber öğretmen, öğretmen yardımcısı, hademe, sekreter ve denetmen eksikliğiyle ilgili somut adım atmadığı görüşünü savundu.

19 OKULDA ÖĞRETMEN EKSİĞİ

Burak Maviş’in açıklamasına göre, öğretmen eksiği olan okullar şöyle:

“Ziyamet, Kumyalı, Büyükkonuk, Karaoğlanoğlu, Canbulat, Haspolat, Necati Taşkın, Mehmetçik, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük, Alsancak, Serhatköy, Türkmenköy, Mormenekşe, Dipkarpaz, Yedikonuk, Beyarmudu, Erdal Abit ilkokulları ile Gaziköy ve Maarif anaokulları.”

18 OKULDA MÜDÜR EKSİĞİ VAR

Müdür eksiği olan okullar ise şöyle:

“İnönü, Haspolat, Çamlıbel, Gazi, Tatlısu, Dipkarpaz, Yeşilyurt, Fikri Karayel, Karşıyaka, Aydınköy, Doğancı, Erdal Abit, Tepebaşı ilkokulluları. Lefkoşa ve Mağusa Özel Eğitim merkezleri. Girne, Güzelyurt ve İskele Maarif Anaokulları.”

19 OKULDA MÜDÜR MUAVİNİ EKSİK

Müdür Muavini eksiği olan okullar işe şu şekilde:

“Şehit Mehmet Eray, Dipkarpaz,Vadili, Akdoğan Dr. Fazık Küçük , Arabahmet, Gönyeli, Çatalköy, Cihangir Düzova, Karakol, Polatpaşa, Şehit Hüseyin Akil , Şehit Ertuğrul, Şehit Osman Ahmet, Barış, Kurtuluş, Dipkarpaz , Alasya, Dikmen, Lapta ve Haspolat İlkokulları”

90 okulda özel eğitim öğretmeni olmadığını kaydeden Maviş, “Toplamda özel eğitim için 71 özel eğitim öğretmeni ve 9 özel ders öğretmeni ihtiyacı var” dedi.

78 REHBER ÖĞRETMENE İHTİYAÇ VAR

KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, her 250 öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde toplamda 78 rehber öğretmene ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öğretmen yardımcısı ihtiyacıyla ilgili açıklamasında ise Maviş, “2017 yılında 4 yaş için 30, 2018 yılında 5 yaş için 70 öğretmen yardımcısına ihtiyaç var” ifadesine yer verdi.

Okullarda 14 hademe ihtiyacı olduğunu belirten Maviş, “Eğitim Bakanlığı 2016-2017 eğitim yılında şirketlerle anlaşarak taşeron hademe çalıştırmaya başladı. İş güvenliğinden yoksun, düşük ücretli personel yaratan bu sitemden vazgeçilmeli” dedi.

200 ve üzeri öğrencisi olan ve sekreteri olmayan 4 okulu bulunduğunu söyleyen Maviş, Eğitim Bakanlığı kadro ihtiyaçlarını “2 uzman, 8 denetmen” olarak açıkladı.

“EĞİTİM BAKANLIĞI NEYİ AMAÇLIYOR?”

Yazılı açıklamasında Öğretmenler Yasası’na işaret eden ve bu kapsamında öğretmen kadrolarının artırılması için Eğitim Bakanlığı ile Teknik Kurul’un toplantı yaptığını kaydeden Maviş, şunları belirtti:

“Kadrolar artırıldı. Bu dönem 19 eksik öğretmen ihtiyacını giderecek olan ve gelecek yılın da öğretmen eksikliğini karşılayacak karar bakanlık tarafından hala Meclise gönderilmedi. Okullarımız 16 Şubat itibarıyla eğitime eksik öğretmenle başlayacak. Eğitim Bakanlığı neyi amaçlıyor? Çocuklar Dipkarpaz’da beden eğitimi, Canbulat İlkokulu ve Maarif Anaokulu’nda müzik dersini bir dönem boyunca diğer okullardakilerle eşit şekilde almadı.

Sendika profesyonellikleri ile ilgili yasa tasarısında ivedilik isteyen hükümet, neden çocuklarımızın geleceği için ivedilik kararı üretmiyor?”

Maviş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı “eğitimden anlamamak” ve “şov yapmakla” suçladı.

Maviş, “Eğitim ciddi bir iştir. Çocuklarımız sizin seçim malzemeniz değildir” dedi.