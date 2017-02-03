KTÖS: “Hayır diyebilen bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim gerekli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çocuk istismarıyla ilgili açıklama yaparak, kendisine yönelik istemediği bir durum karşısında “hayır” diyebilen bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.

KTÖS Başkanı Semen Saygun, çocuk istismarının önlenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İnsan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel eğitim derslerinin verilmediği, cinselliğin tabu sayıldığı bu sistem içerisinde çocuklarımızı koruyamayız” dedi.

Çocuk istismarını önlemeye yönelik toplumsal boyutta projeler ve politikalar geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Saygun, “İnsan hakları, çocuk hakları ve barış kültürü eğitimlerinin okul öncesi çağdan itibaren okullarda eğitim programları içerisine yerleştirilmesi, çocuk hakları ihlallerini ve sömürüsünü önleyici nitelikte adımlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Saygun, “kendine güvenen, kendi haklarını bilen, sorgulayıcı ve kendisine yönelik istemediği bir durum karşısında “hayır” diyebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemeliyiz” dedi.

Okul çağının ilk aşamalarından başlayarak çocuğun gelişim basamaklarına uygun olarak, cinsel eğitimle çocuklara bedenlerini tanımayı ve korumayı öğretmek gerektiğini belirten Saygun, okullarda çocuk istismarı ile ilgili öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Gelmiş geçmiş hükümetlerin çocuk istismarının önlenmesi yönelik politikalar geliştirmediğini ifade eden Saygun, ilgili bakanlıklara çocuk istismarının bir daha gerçekleşmemesi için ne yapmayı düşündüklerini sordu.