Lefkoşa18 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KTÖS ve Lefkoşa Bölgesi ilkokul yöneticileri bakanlığı göreve çağırdı
KTÖS ve Lefkoşa Bölgesi ilkokul yöneticileri bakanlığı göreve çağırdı

KTÖS ve Lefkoşa Bölgesi ilkokul yöneticileri bakanlığı göreve çağırdı

KTÖS yetkilileri ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı 23 Lefkoşa bölgesi ilkokul yöneticisi, bakanlığın, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğretmenlerle ilgili raporları zamanında dikkate almasını istedi.

A+A-

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı 23 Lefkoşa bölgesi ilkokul yöneticisi, bakanlığın, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğretmenlerle ilgili raporları zamanında dikkate almasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu müdürlerinde imzalarını içeren konuya ilişkin mektubu İlköğretim Dairesi Müdürü Ali Bolatcan’a sunduklarını belirtti.

Elcil şunları kaydetti:

“Sorunlarını bir mektup ile özetleyen okul müdürleri, hazırladıkları mektubu İlköğretim Dairesi Müdürü’ne iletti ve sorunların çözümünde ivedilik istedi. 

Okul yöneticileri hazırlanan mektup çerçevesinde, Öğretmenler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde ödev, hak ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sorun yaşatan öğretmen veya okulçalışanları ile ilgili tutulan raporların Bakanlık tarafından zamanında dikkate alınmadığının, yanlı tutum sergilendiğinin ve sorunların ötelendiğinin belirtildiği mektupta, bu durumun okul yöneticilerini zorda bıraktığı ve ilerde bu gibi olaylardan doğacak sıkıntılarda okul yöneticilerinin sorumluluk almayacağı ifade edildi."

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.