KTÖS’e siber saldırı

KTÖS’ün internet sitesine dün öğleden sonra siber saldırı yapıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenler, KTÖS’ün internet sitesinde Türk Mukavvemet Teşkilatı’nın (TMT) yemin andını yayınladı.

Yayınlanan andın haber başlığında ise “KTÖS’ün 2017 yılı ajandası ile ilgili gerçekler üzerine” yazıldı.

Siber saldırıyla ilgili açıklama yapan KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal, yapılan siber saldırının bilgilerine geldiğini, gereken önlemleri aldıklarını ve siteyle ilgili herhangi bir sıkıntı kalmadığını aktardı. Daha önce de KTÖS’ün sitesine yönelik böyle saldırılar olduğunu dile getiren Baysal, “Biz güvenli olduğunu düşünüyorduk ama tekrar saldırdılar. Biz her şekilde fikir özgürlüğünü savunuyoruz. Bunu bizden farklı düşünenler için de yapıyoruz. Fikirlere tahammül olmayan yerde demokrasiler gerilemeye başlar, bizimle aynı düşünmeyenlerin bunun özellikle farkında olması gerekir.” şeklinde konuştu.