KTÖS'e tepki yağıyor...

EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ, KTÖS’ÜN AJANDASI İLE İLGİLİ İDDİALARIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Emekli Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2017 ajandasına ilişkin iddiaların araştırılmasını istedi.

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada dün akşamdan beri dolaşan ancak gerçekliğini tespit edemedikleri iddianın hükümet tarafından acilen araştırılmasını, gerçek olması halinde ise gereğinin yapılmasını talep etti.

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MÜCAHİT KOMUTANLARI KTÖS’Ü PROTESTO ETTİ

Mücahit Komutanları Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS), 2017 ajandasında liderlere ve TMT’ye dil uzatıldığını ileri sürerek protesto etti.

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş yaptğı yazılı açıklamada, “KTÖS’ün 2017 ajandası sayfalarında, Türklerin varoluş ve özgürlük mücadelesini ters çevirip liderleri kötüleyen, T.M.T.’ye dil uzatan yazı ve resimleri esef ve nefretle gördüklerini” ifade etti.

Ergüneş, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası başkan ve yönetiminin Rumlara şirin görünmek için yaptıklarını protesto eder, daha dikkatli davranmalarını, meydanların boş olmadığını ve devletini seven aklıselim sahibi öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu asılsız çirkin iddialara karşı karar üretmesini bekler, Kuzey Kıbrıs’ın Türk olduğunu, Türk kalacağını ve devletimizin yılmaz bekçileri olduğumuzu duyururuz” ifadelerini kullandı.

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GÜVENLİK KUVVETLERİ EMEKLİ SUBAYLAR İLE KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ KTÖS’ÜN ‘2017 AJANDASI’INI KINADI

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ayrı ayrı yaptığı açıklama ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ‘2017 yeni yıl ajandası’nı kınadı.

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, KTÖS’ün hazırlattığı ajanda ile kendi toplumunu küçülttüğünü iddia etti

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın ‘2017 yeni yıl ajandası’ adı altında kendi toplumunu küçülten, Kıbrıs’ta esas yaşananları ve bunları yaşatanları unutarak, saptırarak, bizleri dünyadan soyutlayanlara hizmet eden zihniyete destek verircesine hazırlayıp bastırdığı sözde ajandayı Kıbrıs’ta olası bir barışa dahi asla hizmet etmediği gerekçeleri ile kabul edilmez buluyor ve toplatılmasını talep ediyoruz. Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılmasının gayretlerinin sürdüğü bir ortamda bu tür kin ve nefret dolu her türlü yayını ve özellikle kendi toplumunun tarihini hedef alan bu tür uygulamaları şiddetle kınıyoruz.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar da açıklamasında, KTÖS’ün ajanda ile ihanetini açık şekilde belgelediğini iddia etti.

TMT ve Mücahitleri temsil eden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin başta Genel Sekreter Şener Elcil olmak üzere KTÖS yöneticilerini protesto eden Bayar, suç teşkil ettiğini ileri sürdüğü 2017 yılı ajandasının toplatılması, sorumluların cezalandırılması ve “devletin aleyhine yürütülen çirkin politika ve eylemlere karşı” yetkili makamların harekete geçmesini istedi.

Bayar açıklamasında şunları ifade etti:

“Her vesile ile Varoluş Mücadelemizi TMT’yi ve 74 Mutlu Barış Harekatını ve büyük bedeller ödeyerek kurulan egemen Devletimizi bir türlü kabullenemeyen KTÖS yönetimi 2017 yılı Ajandası ile ihanetini en açık bir şekilde belgelemiştir.Varoluş Mücadelemizde ve TMT’de öğretmenlerimizin canı, kanı ve alın teri vardır. Ancak bugünkü Öğretmenlerimizi temsil eden sendikanın yöneticileri ihanet içinde hareket etmektedirler. TMT ve Mücahitlerimizi temsil eden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği olarak başta Şener Elcil olmak üzere KTÖS Yöneticilerini şiddetle Protesto ederiz.”

DENKTAŞ: “ANAVATAN TÜRKİYE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ VE TMT’YE YÖNELİK ASILSIZ İTHAMLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanı Rauf Denktaş “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından basılan 2017 ajandasının içeriğinde bulunan gerçek dışı ve asılsız olan iddiaların paylaşımını ve yayınlanmasını şiddetle kınadıklarını” bildirdi.

DP Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanı Rauf Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik yapılan asılsız ithamları şiddetle kınıyoruz” dedi.

KTÖS yönetiminin büyük bir gaflet ve yanılgı içinde gençleri ve çocukları yanıltıcı bilgiler vererek zehirlediklerini ileri süren Denktaş, temel görevi eğitim ile ilgili konularda sendikal görevlerini yerine getirmek olan KTÖS’ün amacını aştığını ifade etti.

Denktaş, Kıbrıs Türkü’nü aşalağıyıcı, bölücü , kışkırtıcı ve uluslararası camiada halen sürdürülmekte olan dava sürecini haksız bir şekilde itham eden KTÖS 2017 ajandalarının Kıbrıs Türkü’nü bölücü ve aşağılayıcı bir unsur olarak kullanılmakta olduğunu iddia etti.

Kıbrıs Türkü'nün kendi vatanında vermek zorunda kaldığı varoluş ve yeniden özgürlük ve egemenliğini elde etme mücadelesinin çok çetin evrelerden geçerek bugünlere ulaştığını belirten Denktaş, O zor günlerin inanç ve bilinci sayesinde bölücü faaliyetlerin yoğunluk kazandığı dönemlerde Kıbrıs Türk insanının örgütlü ve etkin mücadelenin artık kaçınılmaz hale geldiği bir noktada “kendi bağrından çıkan soylu Türk Mukavemet Teşkilatı”nı kurduğunu vurguladı.

Denktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinin önderleri Osman Örek , Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve şehit düşen bütün mehmetçik, mücahit ve mukavemetçilerimizin tarihsel katkılarına hakaret eder derecedeki bu paylaşımlar Kıbrıs Türk tarihine yönelik çarpıtmalar sadece kendi tarihimize değil, kendi milli kimliğimize de hakarettir.

İçlerinde barındırdıkları kin ve nefret ile evlatlarımıza Kıbrıs Türk halkının lideri, sembolü ve KKTC'nin kurucusu olan I. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı adeta bir vatan haini olarak gösterme uğraşları asla kabul edilemez.

‘Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın, Anavatan Türkiye generalleri ile işbirliği yaparak KKTC’nin ilan edildiği ve bu ilanın toplumsal varlığımızı tehlikeye attığı’ iddiaları çarpık bir anlayışın ürünüdür.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş kalıcı ve adil bir çözüm antlaşmasına imza atabileceğini Kıbrıs konusundaki görüşme sürecinde ortaya koyduğu görüşler ve imzaladığı iki doruk antlaşması ile de göstermiştir. Devletimizin gelişmesini, kökleşmesini, Kıbrıs Türk halkının refah ve huzur içinde yaşamasını kendi yaşam amacı edinen Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş halkçı, mütevazı, samimi kişiliği ile de gerek siyasi gerekse sosyal yaşamımıza damgasını vurmuş bir şahsiyettir.

KTÖS yönetiminin böylesine kin ve nefret iddiaları ile dolu bir ajandayı yayınlayarak kime ve neye hizmet ettiklerini sorguluyoruz. KTÖS’ün tüm yöneticilerini şiddetle kınıyoruz.”

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EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ KTÖS’Ü KINADI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) çıkarttığı 2017 ajandasının vatansever Kıbrıs Türk öğretmenine, Kıbrıs Türk halkına ve varoluş mücadelesine ihanetin belgesi olduğunu savundu.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yaptığı yazılı açıklamada, “ KTÖS’nın başına çöreklenmiş, birkaç sapık ideolojinin sözcülüğünü yapanlar, Kıbrıs Türk halkının içinde, Truva atı misyonunu yürütmektedirler” ifadelerini kullandı..



Ömürlü, “KTÖS’ün 2017 ajandasında,TMT’nin öncülüğünde verilen milli mücadeleyi aşağılayan, KKTC Devleti’ni darbe ürünü olarak göstermeye çalışan bu sapık düşünce sahiplerini şiddetle kınadıklarını” bildirdi,

Çözüm sürecinde kritik bir eşikte olunduğunu belirten Ömürlü, mümkün olması halinde kurucu eşit ortağı olarak, bu anlaşmayı imzalayacak kurucu devletin KKTC Devleti olacağının unutulmaması gerektiğini kaydetti

Ömürlü, KTÖS yöneticileri dahil, halkın egemen varlığı, özgürlüğü ve varoluş nedeninin KKTC Devleti olduğunu belirtti.

Ömürlü “İçinde bulunduğumuz kritik süreçte, varoluş mücadelemiz ile devletimizi aşağılayıcı tavır sergileyenleri, Rum’a hizmetle suçluyor ve hadlerini aşmamaya davet ediyoruz” dedi.