KTÖS'ten Ombudsman ve KHK'ya çağrı: "Partizanlık ve yasadışılık araştırılsın"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerinin görevlerini kötüye kullandığı gerekçesiyle Ombudsman ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun araştırma yapmasını istedi.

Araştırma talebini, Ombudsman Emine Dizdarlı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’a yolladığı mektuplarda dile getiren sendika, suçlamayla ilgili belgeleri de sunduğunu duyurdu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasında, Dizdarlı’ya gönderilen mektubun içeriğinde öğretmenlik mesleğini icra eden bazı öğretmenlerin ciddi suçlar işlemesine rağmen, Eğitim Bakanlığı tarafından korunduğunu savundu.

“DİSİPLİN SÜREÇLERİ, PARTİZANLIK VE ADAM KAYIRMA ANLAYIŞIYLA ENGELLENİYOR”

Özellikle disiplin cezalarıyla ilgili yasal süreçlerin, “partizanlık” ve “adam kayırma” anlayışı yüzünden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova tarafından engellendiği iddia edilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Herhangi bir sebepten ötürü şuç işleyen öğretmenlerin yasalar gereği açığa alınıp, disiplin ve ceza davalarının sonuçlandırılması gerekirken, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın partizanca ve adam kayırmaya dönük tutumu yüzünden yasalar göz ardı edilmektedir. Sizlere ekte belirttiğimiz öğretmenlerin durumları ve itham edildikleri suçlar toplumdan gizlenmektedir. Konunun araştırılıp, idarenin yarattığı partizanlığa, adam kayırmaya dönük tutumunun açığa kavuşturulmasını, sorumluların yargı önüne çıkarılarak, öğretmenlik mesleğinin yozlaşmasının önüne geçilmesini saygılarımla bilgilerinize getiririm”

“ÖĞRETMENLER YASASI ÇİĞNENİYOR. KOMİSYONUN YETKİLERİ YASADIŞI ŞEKİLDE KULLANILIYOR”

KTÖS, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’a gönderdiği mektupta ise Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenler Yasası’nı çiğneyerek, komisyonun yetkilerini yasadışı bir şekilde kullandığını iddia etti.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenler Yasası’nın 10 A(1) (D) maddesi çerçevesinde emekli olan öğretmenlerin yerine yeni atamaların yapılma yetkisi Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilmesine rağmen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu yetkiyi yasadışı bir şekilde kullanmaktadır. Öğretmenler Sınav Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan bekleme listelerinde aranan nitelikte öğretmenler olmasına rağmen, bu yetkinin yasadışı bir şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’nda gizlenerek keyfi bir şekilde doldurulması ile ilgili yaşanan sorunun giderilmesi konusunu saygılarımla bilgilerinize getiririm. “