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  3. KTÖS’ün ajandaları Rum basınında
KTÖS’ün ajandaları Rum basınında

KTÖS’ün ajandaları Rum basınında

KTÖS hazırladığı ve KKTC’de gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) hazırladığı ve KKTC’de gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıslı Türk Öğretmenler TMT’ye Karşı – Ajanda Terör Örgütünün Suçlarını Yazıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, KTÖS’ün 2017 yılı için üyelerine dağıttığı ve büyük tepkiyle karşılaşan ajandalarında yer alan ifadelere yer verdi.

Gazete özetle, Kıbrıslı Rum ve hatta Kıbrıslı Türklerin TMT tarafından öldürüldükleri iddialarına yer veren ajandadaki ifadeleri aktarırken, ajandaya yönelik tepkiler ve sendikanın buna yanıtına da geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Öfke Ajandası – Kıbrıs Türk Öğretmenlerin Tarihi”.

Haravgi: “TMT’nin Suçlarını Gösteren Ajanda”.

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