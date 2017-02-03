KTSÇHB: "Tatmin edici gelişme olmazsa “Sağlık Nöbeti” başlayacak"

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB); Sağlık Bakanı’nın önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde, atacağı her adımı yakından takip ederek, sorgulayıp değerlendireceğini, desteklenmesi gereken adımları destekleyerek, eleştirilmesi gereken unsurları eleştirmeye ve halkı bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu, “KKTC Sağlık Bakanı Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu’na Açık Mektup” başlığıyla yayımladığı bildiride, ilk iki ay içerisinde Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun vaat ettiği yasalarla ilgili tatmin edici somut gelişme olmadığı takdirde kamu ve özeldeki tüm meslektaşlarıyla birlikte, Sağlık Bakanı’nı makamından indirene kadar, Bakanlık bahçesinde çadır kurarak, “sağlık nöbeti” başlatacağını açıkladı.

Açıklamada, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, 1 Şubat tarihli kararında, “Mandamus Emri” ile Bakan’a ve Sağlık Bakanlığı’na, mesai saati içinde veya dışında, ücretli veya ücretsiz ikinci iş yapan kamu hekimlerine karşı disiplin soruşturması başlatması için 6 aylık süre tanıdığı ifade edilerek, “Keşke gelmiş geçmiş hukuk devletinin siz sayın sağlık bakanlarının Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymak için buna ihtiyacınız olmasaydı” denildi.

Bildiride, Bakan’ın mahkeme heyeti huzurundaki yeminli ifadesinde aleyhinde bir karar alınması durumunda, yargının vereceği karara uymayarak istifa edeceğini belirttiği kaydedilerek, karar sonrası açıklamasında ise, politik bir manevra yaptığı savunularak sağlıkla ilgili reformlarda başarılı olmaması halinde istifa edeceğini kastettiğini söylediği ileri sürüldü.

KTSÇHB’nin, yasaların çıkarılması aşamasında, Sağlık Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulanırken, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz aylarında tatile gireceğini göz önünde bulundurulduğunda, mahkemenin tanıdığı 6 aylık geçiş sürecinin aslında yaklaşık 3 ay ile sınırlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada kamu hekimlerinin özlük hakları, döner sermaye ve performansla ilgili yasaların hazırlanmasında emek-ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması açısından kamudaki genç hekimlerin seslerine kulak verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Hasta hakları ve genel sağlık sigortası ile ilgili yasaları da sınırlı sayıdaki kesimin olası tehditlerine kurban etmemeniz, sağlığından sorumlu olduğunuz halkımızın huzurundaki en önemli imtihanınız olacaktır” denildi.