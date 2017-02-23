KTSO’dan “Maliyet Muhasebesi ve Bütçeleme Eğitimi”
KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM), “Maliyet Muhasebesi ve Bütçeleme Eğitimi” düzenledi.
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM), “Maliyet Muhasebesi ve Bütçeleme Eğitimi” düzenledi.
KTSO’dan verilen bilgiye göre, bugün düzenlenen eğitim KTSO ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) işbirliğinde ücretsiz gerçekleştirildi.
Eğitim, LAÜ Öğretim Üyesi Salih Suphi tarafından verildi.
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