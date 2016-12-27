KTTO: "Döviz kuru sabitlenmeli"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle alınabilecek önlemleri paylaştı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, dövizdeki dalgalanmaların, Türk Lirası kullanılan Kuzey Kıbrıs’ta olumsuzluklara neden olduğunu ve Kıbrıs Türk ekonomisini durgunluğa ittiğini kaydetti.

KTTO’nun, döviz kurlarındaki yükselişe karşı alınabilecek önlemleri her vesileyle hükümetlerin bilgisine getirdiği belirtilen açıklamada, 2015 yılı yaz aylarında yaşanan benzer gelişmeler karşısında kapsamlı önerilerini KKTC Başbakanlığı ile paylaşılarak, bazılarının kısa vade içerisinde uygulamaya konulduğu anımsatıldı.

KTTO, konunun güncellik kazanmış olması nedeniyle alınabilecek önlemleri yeniden hükümet ve kamuoyu ile paylaştığını açıkladı ve alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

“Döviz kuru artışlarının hane halkını ve piyasamızı etkilemesinin en önemli nedenlerinden biri birtakım ekonomik aktivitelerin döviz bazında sürdürülmekte oluşudur. Piyasaya müdahale olanakları kısıtlı olmakla birlikte hükümet, doğrudan katıldığı tüm ekonomik faaliyetlerin Türk Lirası ile hesaplanması ve gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olmalı; piyasanın TL’leştirilmesinin öncülüğünü yapmalıdır.

Bu bağlamda, piyasadaki işlemlerin de TL bazında yapılması teşvik edilmelidir. Geçmiş yıllarda bu amaçla geçici olarak uygulanan kira geliri stopajlarının düzenlenmesi kalıcı olarak TL bazlı sözleşmelere avantaj sağlayacak şekilde yeniden gündeme getirilmelidir. Devlet, tüm vergi, resim ve harçlarını TL olarak hesaplamalı ve döviz kuruna bağlı tüm hesaplamaları terk etmelidir.

Geçici bir önlem olarak, gümrük vergisi ve diğer ithal vergilerinin hesaplanmasında kullanılan döviz kurları sabitlenmelidir.

Devlet ihalelerini kazanan yüklenicilere sözleşmede belirtilen iş termin tarihinden geçerli olmak üzere kur farkı ödenmelidir.

Hiç kuşku yok ki, bu önlemler döviz kurlarındaki artışlardan kaynaklanan etkileri sıfırlamaya yetmeyecektir. İşletmelerimiz ve hane halkı, kendilerini bu tür hareketlerden korumak için, kur riski konusunda ihtiyatlı hareket etmeyi ve borçlanmalarını TL bazındaki gelirlerine göre yapmayı genel bir kural olarak benimsemelidirler.