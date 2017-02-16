KTTO: "Mesai saatleri özel sektörle uyumlaştırılmalı"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kamuda çalışma saatlerinin, özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırılması gerektiğini savundu.

KTTO’dan yapılan açıklamada, kamunun çalışma saatlerinin, uzun yıllardan beri tartışıldığı, bu tartışmanın kamusal hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin yanı sıra, kamu personelinin diğer toplum kesimleri ile olan ilişkilerini de “olumsuz yönde etkilediği” kaydedildi.

Bu tartışmaların ve toplum kesimleri arasındaki çatışmaların sona erdirilebilmesi için kamu çalışanları ile özel sektör çalışanlarının mesai saatleri arasında bir uyum olması gerektiği savunulan açıklamada, böyle bir uyum sayesinde toplumsal barış sağlanırken, çalışma hayatından da daha üst düzeyde verim alınabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Son günlerde hükümet ile kamu sendikaları arasında yapılmaya başlanan görüşmeleri bu prensipler ışığında değerlendirerek kamu çalışma saatlerinin sekiz saatlik iş günü ve makul bir süre öğle arası olacak şekilde özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurgular; bu tartışmanın uzatılmayarak yeni çalışma saatlerinin öngörüldüğü gibi 1 Mart 2017 tarihinde uygulamaya gireceği şekilde sonlandırılmasını isteğini kamuoyu ve ilgililerle paylaşmayı bir görev sayarız” ifadelerine yer verildi.