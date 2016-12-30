KTTO: "Özelleştirme yasa değişikliği bütçeye yeni yükler getirecek"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Hava Yolları ve ETİ’den kamu görevine aktarılan personele yeni hak ve menfaatler sağlanabilmesi için Meclis tarafından yapılan yasa değişikliğinin ileride benzer uygulamalar için de emsal teşkil edeceğini, bütçeye yeni yükler getireceğini belirtti.

KTTO’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yasa değişikliğinin Türkiye ile birlikte yürütülmekte olan Yapısal Dönüşüm Programı’na aykırı olduğu ve bu aykırılığın Türkiye-KKTC ilişkilerine büyük ölçüde zarar vererek 2017 yılı içinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmasına neden olacağı yönünde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından yapılan açıklamanın Meclis tarafından dikkate alınmamasının endişeyle karşılandığı ifade edildi.

KKTC bütçesinin yüzde 85’lere varan ölçüde maaş nitelikli harcamalardan oluşmasının bu “iyi niyetli” kararların yarattığı birikimin bir sonucu olduğu belirtilen açıklamada, mevcut bütçe yapısının değişebilmesi için ters yönde bir kararlılığın gösterilmesi gerektiği, böyle bir kararlılık olmadan bütçe yapısının düzeltilmesinin mümkün olmayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu son uygulama, ileride benzer uygulamalar için de bir emsal teşkil edecek ve KKTC bütçesine yeni yükler eklenecektir. Çiftçiler, iş insanları, esnaflar, diğer özel sektör çalışanlarına kadar herkesin devletten beklentileri vardır ve her zaman da olacaktır.

Bu uygulamayla, KKTC devletinden olan benzer taleplerin de önü açılmış olacaktır.

Meclis veya Başbakanlık önünde gösteriler yaparak menfaat elde etme yöntemi geçerli bir yöntem olarak kutsandığı sürece, farklı kesimlerin menfaat taleplerine direnmek veya ‘hayır’ demek daha da zorlaşacaktır. Devlet kaynaklarının bu yöntemle dağıtılmasının, hepimizin beklentisi olan eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin yerine getirilmesini engelleyeceği ise açıktır.”

Açıklamada, devlet kaynaklarının siyasi amaçlar veya popülist yöntemler ile dağıtılmasının KKTC’nin sorunlarını çözmeye yetmediği ve ve yetmeyeceği kaydedilerek, devlet kaynaklarının siyasi amaçlar ve popülist yöntemler ile dağıtılmasının KKTC’nin sorunlarının ana kaynağı olduğu ifade edildi.