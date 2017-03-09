KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu’nu açıklayacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 2016- 2017 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu’nu yarın açıklayacak.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl dokuzuncusu hazırlanan rapor, yarın KTTO’da saat 10.00’da düzenlenecek “Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda kamuoyu ile paylaşılacak. Forum’da her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin rekabet edebilirlik sıralamasındaki yeri de açıklanacak.

Raporun konusu “Standartlaşma ve Dış Pazarlara Erişim”

KTTO tarafından hazırlanan Rekabet Edebilirlik Raporu’nun bu yılki ana temasını, "Standartlaşma ve Dış Pazarlara Erişim" oluşturuyor.

Etkinlik, siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, akademi ile medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek.