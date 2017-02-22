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  3. Küba’nın çözüm konusunda pozisyonunda değişiklik yok
Küba’nın çözüm konusunda pozisyonunda değişiklik yok

Küba’nın çözüm konusunda pozisyonunda değişiklik yok

Küba’nın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda ilke tezlerinin sabit olduğu belirtildi.

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Küba’nın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda ilke tezlerinin sabit olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün Küba’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Aramis Fuente Hernandez ile görüştüğünü yazdı.

Gazete yapılan açıklamaya göre görüşmede, Güney Kıbrıs ile Küba ve parlamentoları arasındaki mükemmel düzeydeki uzun dostluk ilişkilerinin bir kez daha teyit edildiğini aktaran gazete, ayrıca parlamentolar arasındaki ilişkilerin daha çok güçlenmesi yönünde neler yapılabileceği ele alındı.

Gazete Kübalı Büyükelçi Hernandez’in, Kıbrıs sorunun BM karar ve bildirileri temelinde adil ve kalıcı çözümüne yönelik ülkesinin sabit ilke tezlerini tekrarladığını yazdı.

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