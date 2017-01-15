Küçük için TMK’da anma programı düzenlendi

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük için Lefkoşa Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Anma Programına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Anma programında Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yaptı, Lefkoşa Türk Lisesi ve Türk Maarif Koleji öğrencileri marşlar ile oratoryo seslendirdi.

ESEN KÜÇÜK

Dr. Fazıl Küçük’’ün torunu Esen Küçük, ülkede ve dünyada yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dedesine mektup yazarak dertleşmek istediğini belirterek, bu mektubu paylaştı.

Küçük, dedesinin başlattığı davayı bugün kaç kişinin bildiğini sorarak, KKTC ve dünyanın barış içinde yaşadığını söylemek istediğini, ancak dünyada insanların birbirini katlettiğini ifade etti.

Trafik kazalarında insanların ölmeye devam ettiğini belirten Küçük, az çalışarak çok kazanmak istenilen bir toplumda yaşandığını kaydetti.

Esen Küçük, umut etmek ve gelecek nesillerden medet ummak istediğini kaydederek, “Olmalıydın, bugünlerde de olmalıydın, ışık saçmalıydın bize” dedi.